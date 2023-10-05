"Заря" обыграла "Брейдаблик", одержав первую победу в группе Лиги конференций (видео)

Луганская "Заря" победила исландский "Брейдаблик" в матче 2-го тура группового этапа Лиги конференций. Поединок в Рейкьявике закончился со счетом 0:1 .

Подопечные Валерия Кривенцова вышли вперед на 35-й минуте встречи. После розыгрыша углового Игорь Горбач ударом головой замкнул навес Дениса Антюха.

Отметим, что во втором тайме чемпион Исландии создал немало моментов, чтобы сравнять счет. Но сейвы голкипера "Зари" Никиты Турбаевского и один раз перекладина позволили луганцам удержать победный результат.

Обзор матча

В другом матче второго тура группы B бельгийский "Гент" дома одолел израильский "Маккаби" Тель-Авив – 2:0.

Добавим, что в стартовом туре третьего по престижности еврокубка "Заря" вырвала ничью у "Гента" (1:1), а "Маккаби" Тель-Авив на своем поле обыграл "Брейдаблик" (3:2).

Таким образом, по итогам двух туров "Заря" с 4 очками занимает второе место квартета B, уступая "Генту" только по дополнительным показателям. На третьей позиции - "Маккаби" Тель-Авив (3 балла). "Брейдаблик" идет последним, не имея зачетных пунктов в своем активе.

Матчи третьего тура группового раунда Лиги конференций состоятся 26 октября: "Маккаби" Тель-Авив – "Заря", "Гент" – "Брейдаблик".

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.

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