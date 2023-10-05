Перегрівання iPhone 15: Apple вирішила проблему

Компанія Apple випустила оновлення iOS 17.0.3, що має допомогти усунути перегрівання iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max.

Про це повідомило The Verge.

Apple перерахувала два виправлення, які стосуються як iOS, так і iPadOS (через 9to5Mac).

Раніше в компанії заявили. що проблема виникла через програмне забезпечення, а також зарядні пристрої USB-C.

Як оновити пристрій

Для здійснення оновлення:

перейдіть в "Налаштування",

оберіть "Загальні",

"Оновлення програмного забезпечення".

iOS 17.0.3 доступна для будь-якого iPhone, який підтримує iOS 17.

Раніше на ТСН.ua йшлося про офіційне оголошення Apple випуску iPhone 15 з абсолютно новим набором функцій. Так, блогер Зак Нельсон придбав iPhone 15 Pro Max та перевірив його на міцність. Однак айфон провалив випробування та зламався в його руках.

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