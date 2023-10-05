Категорія
Наука та IT
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Перегрівання iPhone 15: Apple вирішила проблему

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
609
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Перегрівання iPhone 15: Apple вирішила проблему

Тест на міцність iPhone 15 Pro Max / Фото: скриншот з відео

Apple усуне проблему перегріву iPhone 15 за допомогою нового оновлення iOS 17.

Компанія Apple випустила оновлення iOS 17.0.3, що має допомогти усунути перегрівання iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max. 

Про це повідомило The Verge.

Apple перерахувала два виправлення, які стосуються як iOS, так і iPadOS (через 9to5Mac).

Раніше в компанії заявили. що проблема виникла через програмне забезпечення, а також зарядні пристрої USB-C.

Як оновити пристрій

Для здійснення оновлення:

  • перейдіть в "Налаштування",
  • оберіть "Загальні",
  • "Оновлення програмного забезпечення".

iOS 17.0.3 доступна для будь-якого iPhone, який підтримує iOS 17.

Раніше на ТСН.ua йшлося про офіційне оголошення Apple випуску iPhone 15 з абсолютно новим набором функцій. Так, блогер Зак Нельсон придбав iPhone 15 Pro Max та перевірив його на міцність. Однак айфон провалив випробування та зламався в його руках.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
609
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація