Перегрівання iPhone 15: Apple вирішила проблему

Apple усуне проблему перегріву iPhone 15 за допомогою нового оновлення iOS 17.
Компанія Apple випустила оновлення iOS 17.0.3, що має допомогти усунути перегрівання iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max.
Про це повідомило The Verge.
Apple перерахувала два виправлення, які стосуються як iOS, так і iPadOS (через 9to5Mac).
Раніше в компанії заявили. що проблема виникла через програмне забезпечення, а також зарядні пристрої USB-C.
Як оновити пристрій
Для здійснення оновлення:
- перейдіть в "Налаштування",
- оберіть "Загальні",
- "Оновлення програмного забезпечення".
iOS 17.0.3 доступна для будь-якого iPhone, який підтримує iOS 17.
Раніше на ТСН.ua йшлося про офіційне оголошення Apple випуску iPhone 15 з абсолютно новим набором функцій. Так, блогер Зак Нельсон придбав iPhone 15 Pro Max та перевірив його на міцність. Однак айфон провалив випробування та зламався в його руках.
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