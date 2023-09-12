Apple сьогодні покаже новий iPhone 15: де дивитися трансляцію, яким він буде, ціни

Вже сьогодні, 12 вересня, Apple покаже свій новий iPhone 15 у Театрі Стіва Джобса в штаб-квартирі компанії.

Компанія Apple покаже свій новий iPhone 15 вже сьогодні, 12 вересня. Цього ж дня будуть представлені й інші новинки компанії.

Про це стало відомо з онлайн-трансляції заходу на YouTube, яка розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Де дивитися презентацію iPhone 15

Переглянути презентацію і побачити новий iPhone 15 можна буде в прямому ефірі на сайті Apple, а також на офіційному каналі Apple на YouTube. Трансляція розпочнеться о 20.00 за київським часом.

Яким буде новий iPhone 15

Нова лінійка сучасних смартфонів iPhone 15 міститиме нові цікаві рішення та зміни. Зокрема, вже відомо про динамічний "острівець", титановий корпус, тонкі рамки. Крім того, буде оновлена камера-перископ у моделях Pro Max, а також відбудеться очікуваний перехід на USB-C, що прискорить зарядку телефона. Також компанія збирається збільшити об'єм сховища до 2 терабайт у старших моделях та акумулятор до 4000 мА*год.

Like this tweet and see the amazing animation for the #iphone15 launch.#AppleEvent pic.twitter.com/eMKI1ut05l — ƙαყ (@akayUTD) September 12, 2023

Загалом моделі iPhone 15 будуть дуже схожими до моделей iPhone 14, але виріз зверху у вигляді отвору буде поширений на всю лінійку телефонів. Це означає, що всі пристрої нового iPhone будуть без виїмки, а натомість використовуватиметься Dynamic Island, представлений у моделях iPhone 14 Pro.

Ціни на нові iPhone 15

Ціни на iPhone 15 не будуть сильно відрізнятися від своїх попередників:

iPhone 15 від 799 доларів;

iPhone 15 Plus від 899 доларів;

iPhone 15 Pro від 1099 доларів;

iPhone 15 Pro Max від 1199 доларів.

Що ще нового Apple покаже на презентації

Крім iPhone 15, очікується, що глядачам покажуть смарт-годинники Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra наступного покоління та оновлені AirPods Pro. Крім того, корпорація розповість про операційну систему iOS 17, яка буде на всіх iPhone 15.

Вже відомо, що передзамовлення на всі моделі смартфона, зокрема Pro і Pro Max, імовірно прийматимуться від 15 вересня, тобто вже за три дні після презентації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple може скоротити виробництво нових телефонів через проблеми з масовим виробництвом деяких компонентів, зокрема дисплею та камери. Якщо раніше компанія збиралася випустити 83 мільйонів одиниць гаджетів, то зараз ця кількість зменшилася до 77 мільйонів.

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