Как прошла ночь в Украине: где раздавались взрывы

Ночь на 19 ноября в большинстве областей Украины прошла с обстрелами.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Киевщина: ночью россияне атаковали область из БПЛА. Воздушная тревога продолжалась около 5 часов. В Киевской области работала ПВО. В результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован. Информация о повреждениях уточняется.

Черкасская область: по предварительным данным, ночью во время воздушной тревоги наши защитники сбили в небе над Звенигородщиной враждебный БпЛА. Обломками незначительно повреждены пять домов. Люди не пострадали.

Черниговщина: в сутки — 5 обстрелов (31 взрыв). Враг обстреливал Корюковский и Новгород-Северский районы минометов и артиллерии. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничья. Зафиксировано 20 взрывов. Обстрелы подверглись Середино-Будской, Эсманской, Великописаревской, Краснопольской громадам.

В результате минометного обстрела г. Середина-Буда Шосткинского района произошло возгорание гаража, поврежден частный легковой автомобиль.

Вчера в течение дня россияне совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 189 взрывов.

В результате артобстрела Зноб-Новгородской ТГ Шосткинского района ранены 2 гражданских лица. Повреждены 3 квартиры в двух многоквартирных домах, частный дом, легковой автомобиль.

Запорожская область: за минувшие сутки военнослужащие России нанесли 132 удара по 25 населенным пунктам области.

Враг совершил 10 БПЛА-атак по Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Волшебному, Малиновке, Малым Щербакам и Степному, 2 ракетных удара по Таврическому, а также 5 РСЗО-обстрелов Роботиного, Малой Токмачки и Левадного.

Поступило 20 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Днепропетровщина: за вчерашний день враг трижды атаковал Никополь дронами-камикадзе. А по Марганецкой громаде два раза целил из тяжелой артиллерии. Повреждено админздание.

Поздним вечером русские войска дважды обстреляли Никопольщину. Вражеская артиллерия работала по районному центру и Красногригорьевской громаде. Обошлось без погибших и пострадавших.

Харьковщина: на Слобожанском направлении артиллерийских и минометных обстрелов подверглись Огирево, Гатище, Плетеновка Чугуевского района.

В Купянском направлении враг безуспешно вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки, где Силами обороны отбито 6 атак. Враг нанес авиационный удар в районах населенных пунктов Голубовка, Петропавловка, Кучеровка, Ивановка. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

Вчера враг обстрелял с. Казачья Лопань Харьковского района. Повреждены 6 частных домов.

Луганщина: за прошедшие сутки россияне из артиллерии и минометов обстреляли Макеевку и Невское. Авиационный удар нанесен по Белогоровке.

За сутки противник совершил 143 обстрела (537 снарядов).

Донетчина: под огнем минувших суток —9 населенных пунктов.

Повреждены 34 жилых дома (из них 16 – многоквартирные), хозяйственная постройка, 2 ЛЭП, промышленное здание, здание ГСЧС, здание "Вода Донбасса", кафе, магазин, СТО, АЗС, школа, 2 магазина, здание ЦНАП, участок горводоканала.

За сутки в Донецкой области: 2 раненых.

Николаевщина: ночью враг нанес артиллерийский удар по г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по области противник произвел 71 обстрел (389 снарядов), из них по г. Херсон — 3 обстрела (8 снарядов). Россияне попали в районы 26 населенных пунктов области.

Враг ударил по Белозерской громаде. Пострадал 56-летний мужчина.

Сейчас пострадавший – в больнице.

Из-за российских обстрелов Херсона пострадал волонтер. Это 42-летний мужчина, попавший под огонь врага в собственном автомобиле. Пострадавшего доставили в больницу с взрывной травмой и обломочными ранениями.

В результате вражеских обстрелов из БПЛА г. Херсона легкие ранения получила 40-летняя женщина. За сутки в области 4 человека получили ранения.

Ранее стало известно, что сегодня с самого утра в Херсоне раздавались взрывы.

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