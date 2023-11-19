На Луганщине подорвали автомобиль с "чиновниками МВД ЛНР"

В Кременной подорвали автомобиль с "чиновниками ЛНР".

В Луганской области в Кременной, вероятно, подорвали автомобиль с "врио замминистра МВД по ЛНР" и "заместителем начальника уголовного розыска МВД ЛНР".

Об этом пишет Telegram-канал Astra.

По данным ASTRA, вечером 16 ноября на одном из блокпостов в Кременной загорелся УАЗ "Патриот", за рулем которого находился "заместитель начальника УУР МВД ЛНР" подполковник полиции Владимир Пахоленко. С ним в машине был "врио заместителя министра МВД по ЛНР" подполковник полиции Олег Шумилов.

По данным российских журналистов, оба госпитализированы – у них диагностированы осколочные ранения.

Напомним, в Мелитополе 11 ноября произошел мощный взрыв в штабе российских оккупантов – погибли по меньшей мере три российских офицера.

Читайте также: