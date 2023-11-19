Небо стало двухцветным: уникальное природное явление попало на видео (захватывающие кадры)

В американском штате Флорида 13 ноября зафиксировали необычное природное явление, когда небо во время заката разделилось на две части (split sunset).

Видео с потрясающим явлением публикуют очевидцы в Сети.

Как видно из видео, с одной стороны небо было красно-желтого оттенка, а с другой – темно-серого. Это оптическое явление поразило пользователей соцсетей. Они оставили от видео следующие комментарии:

"Так увлекательно! Бесспорно, это побуждает жителей Земли плыть к краю.

Произведение искусства. Бог величайший.

Похоже, сбой в программном обеспечении".

Кадры с невероятным закатом смотрят миллионы людей.

Ученые объясняют, что тень, которую отбрасывает огромное облако, расположена под горизонтом. Она препятствует прямому солнечному свету, не давая ему достичь поближе к земле, создавая иллюзию, будто небо разделилось на две части. Это явление есть достаточно редким..

Напомним, в начале ноября в небе над Украиной наблюдали полярное сияние. Как пояснили астронавты, мерцание неба красными и розовыми красками вызвано мощной геомагнитной бурей из-за высокой активности Солнца.

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