Солнце пробило дыру в магнитном поле Земли: что это повлекло за собой

Ученые заявили, что в магнитном поле Земли образовалась трещина из-за мощного потока солнечных частиц, которые вырвались из Солнца во время очередной солнечной вспышки. Эта дыра в магнитосфере позволила заряженным солнечным частицам проникнуть глубже в атмосферу планеты, в результате чего в небе над Норвегией заметили необычное, очень редкое, розовое полярное сияние.

Об этом пишет Space.

За удивительным розовым сиянием смогла наблюдать туристическая группа во главе с гидом Маркусом Вариком. По его словам, редкое небесное явление в небе над Норвегией появилось на короткое время.

В большинстве своем полярные сияния бывают зеленого цвета, и это связано с тем, что солнечные частицы сталкиваются с атомами кислорода в верхних слоях атмосферы Земли. Но из-за того, что поток солнечных частиц проник немного глубже в атмосферу ниже 100 км, там он столкнулся с атомами азота, газа которого много в этом слое атмосферы. Это и вызвало появление розового полярного сияния.

Ранее стало известно, что очень яркий метеор очевидцы заметили над Веллингтоном, Новая Зеландия. Это событие длилось около 10 секунд и сопровождалось громким грохотом. Он оставил следы на метеорологических радарах, сейсмометрах и геостационарных спутниках.

Новости мира: над канадской провинцией очевидцы заснять полярное сияние

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