Сияние да Винчи: в небе над Украиной заметили редкий феномен (потрясающие фото)

Над Украиной вечером 21 мая можно было наблюдать редкий природный феномен под названием "сияние да Винчи" или пепельное свечение Луны. Это уникальное явление бывает раз в 10 лет.

Потрясающие фото сияния да Винчи распространяют пользователи в Сети.

Сияние да Винчи носит такое название благодаря легендарному художнику Леонарду да Винчи, который и описал такой феномен еще в 16 веке. Во время явления только 5% видимой части спутника нашей планеты освещено Солнцем. В то же время другая часть Луны светится совсем чуть-чуть, благодаря тому, что отраженный от Земли солнечный свет попадает на спутник.

Потрясающие фото "сияния да Винчи". Фото: ТСН

Вечером украинцы могли видеть в темном небе яркую тоненькую Луну.

Потрясающие фото "сияния да Винчи". Фото: ТСН

Напомним, явление можно будет наблюдать в течение нескольких вечеров подряд.

В свое время Леонардо да Винчи предположил, что это свечение возникает из-за света, отраженного поверхности земных океанов. Он считал, что этот отраженный свет достигает Луны и создает фантомное изображение на его темной стороне.

Добавим, что в 2023 году нас ждут четыре затмения.

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