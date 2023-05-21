Редкое затмение 21 мая: увидят ли сияние да Винчи украинцы

Сегодня, 21 мая, украинцы смогут увидеть редкое явление – тонкий полумесяц. Феномен можно наблюдать примерно в 23:00 по Киеву

Об этом пишет The Guardian.

В это время только 5% видимой части спутника нашей планеты будет освещено светом Солнца. Другая же часть Луны будет слабо светиться из-за феномена известного как сияние Земли.

Явление также называют феноменом Леонардо да Винчи, который впервые описал художник еще в 16 веке.

Благодаря тому, что отраженный от Земли солнечный свет будет попадать на наш спутник, неосвещенная часть Луны будет светиться.

"Это удивительное событие происходит, когда солнечный свет отражается от поверхности Земли, освещая темную сторону Луны. Обычно она скрыта от глаз. Хотя на Луне становится очень темно, когда Солнце заходит, она не становится полностью черной, поскольку все еще имеет источник света — Землю "Вы можете наблюдать "сияние да Винчи", когда на горизонте появляется серп Луны после заката или перед восходом Солнца", — говорится в сообщении.

Чтобы увидеть слабо освещенную сторону Луны, не требуется специальное оборудование. Он будет виден в течение нескольких дней до и до пяти дней после новолуния. Однако через пять дней вам может понадобиться телескоп, чтобы продолжить наблюдение.

Напомним, в 2023 году землян ожидают четыре затмения.

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