Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застали за сладкими поцелуями

Между тем в Сети ходят слухи, что у супругов не все хорошо в браке.

Певица Дженнифер Лопес и ее муж, актер Бен Аффлек, порадовали поклонников совместным выходом на публику.

В частности, парочку застали папарацци во время прогулки. Дженнифер выбрала для выхода летнее платье горчичного цвета, а Бен был в белой рубашке и джинсах. Парочка не стеснялась сладостно целоваться и дарить ласковые улыбки друг другу.

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Между тем в СМИ активно ходят слухи, что в браке пары не все в порядке. Да и сами супруги подогревают эти сплетни. В частности, парочку и не раз заставали за ссорами.

Недавно влюбленных сняли, когда они были не в хорошем настроении. На видео попало, как Бен с сердитым лицом сильно захлопнул дверцу автомобиля, куда садилась Дженнифер.

После этого супруги что-то бурно обсуждали на повышенных тонах и активно жестикулировали, когда собирались выходить на красную дорожку.

Однако Дженнифер и Бен сейчас демонстрируют, чтобы там не писали в СМИ, но они счастливы в браке друг с другом.

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