В небе над Украиной вспыхнуло "кровавое" сияние: зрелищные фото

Мигание неба красными и розовыми красками вызвано мощной геомагнитной бурей из-за высокой активности Солнца, зафиксированной несколько дней назад.

В воскресенье, 5 ноября, в небе над Украиной снова наблюдали полярное сияние. Северная сторона небосклона замерцала красными, розовыми и зеленоватыми оттенками.

В соцсетях публикуют фото этого редкого для наших широт атмосферного оптического явления.

Свет (люминесценция) верхних слоев атмосферы планеты возникает в результате взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. Обычно полярные сияния наблюдают на высоких широтах обоих полушарий вокруг магнитных полюсов Земли.

Основными элементами нашей атмосферы являются кислород и азот. От того, какой именно элемент "возбуждается" и на какой высоте, зависит цвет сияния.

Известные цвета – красный (например, светящийся кислород на высотах 200—400 км), зеленый, ультрафиолетовый, фиолетовый. Но каждое сияние имеет свою неповторимую гамму из-за отличий химического состава атмосферы и конкретных погодных условий.

Харьковский астроном Владимир Кожанов объяснил, что сегодня яркое полярное сияние наблюдают во многих странах Северного полушария.

"Произошла мощная геомагнитная буря (Кр7 на 17:40 UTC), связанная с бомбардировкой нашей планеты выбросом корональной массы, который произошел на Солнце несколько дней назад", — пояснил он природу этого явления.

По информации из соцсетей, в Украине о полярном сиянии сообщили жители Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областей.

Напомним, в этом году украинцы уже в третий раз наблюдали за полярным сиянием. В последний раз его видели в ночь на 25 сентября.

Читайте также: