Северное сияние над Украиной: ученый объяснил, почему оно происходит и стоит ли его бояться

Прошлой ночью и сегодня утром в небе над Украиной и в Киеве люди видели полярное сияние. На небе можно было наблюдать переливание зеленого и красного цвета.

Почему возникает это свечение, сайт ТСН | ua поинтересовался у профессора Михаила Орлюка, заведующего отделом геомагнетизма Институт геофизики НАН Украины. Он изучает магнитное поле Земли, в том числе занимается оценкой его состояния и прогнозами бурь.

Откуда возникает удивительное сияние?

"Полярное сияние – это естественное оптическое явление свечение отдельных участков ночного неба обычно в полярных широтах, но порой его можно видеть южнее, в частности оно случалось в Киеве и раньше. Это явление родственно природе магнитной бури, поскольку они предопределяются одним и тем же процессом. В частности, магнитная буря происходит за счет того, что протоны и электроны, а также замагниченная плазма во время выброса вещества из корональных дыр на Солнце летят к Земле. Наша планета имеет внутреннее магнитное поле, распространяющееся на значительное расстояние от Земли (около 40 000 км), силовые линии которого входят в Землю на северном и южном магнитных полюсах.

23 апреля в 21 часов по Киевскому времени началась 8-балльная магнитная буря, которая привела к проявлению полярного сияния. / Фото: unsplash.com

То есть эти заряженные частицы движутся вдоль силовых линий магнитного поля, а в приполярных частях, где линии входят в поверхность Земли, они проникают в атмосферу и на высотах 70-150 км происходит их взаимодействие с молекулами и атомами газов атмосеры. В частности, с элементами кислорода и азота – главные составные части атмосферы Земли. Во время этого происходит возбуждение атомов кислорода, которые начинают светиться желтоватым и зеленым цветом. А атомы азота светятся красным и почти фиолетовым цветом", — рассказывает сайту ТСН.ua заведующий отделом геомагнетизма Института геофизики НАН Украины профессор Михаил Орлюк.

Когда происходит сильная магнитная буря, то высыпание этих частиц происходит в более умеренных широтах, то есть не только в приполярной части Земли. 23 апреля в 21 часов по Киевскому времени началась 8-балльная магнитная буря, которая привела к проявлению полярного сияния на 20-25 градусов южнее полярного круга, то есть над территорией Украины.

Кто первым заметил?

"Эта буря продолжилась и утром 24 апреля, но ее интенсивность уменьшилась. Кстати, первое полярное сияние видели и в далекие времена. Его тогда назвали "северным", а название дал Галилео Галилей, потому что тогда наблюдали за северным небом, но такие полярные сияния происходят и у южного магнитного полюса. Но первым его заметил придворный ученый вавилонского царя Навуходанасора в 567 году до нашей эры. Сияние было задокументировано в письменном виде", - поясняет Михаил Орлюк

Он добавляет, что епицентр магнитной бури произходит в магнитосфере земли, в это 35-40 тысяч километров над поверхностью нашей планеты.

Ученый объяснил, почему мы видим северное сияние в Киеве / фото из открытых источников

Метеочувствительные люди почувствовали действие бури

"Там сила магнитного поля по данным наблюдений со спутников достигала где-то 300 нанотеслов – единица измерения индукции магнитного поля Земли. Это достаточно сильная буря, которая и обусловила появление полярного сияния над территорией Украины. Это довольно кратковременное явление. Сильные магнитные бури были зафиксированы с 21 до 24 часов в воскресенье, а в понедельник были утром где-то в течение 1-1,5 часов. В это время люди могли наблюдать полярное сияние. Оно исчезло после окончания магнитной бури. Свечение в небе никак не связано с плохими знаками, о чем любят поговорить люди. Хотя стоит заметить, что магнитная буря была достаточно мощной и, конечно, метеочувствительные люди могут испытывать ухудшение своего состояния и определенный дискомфорт. Также можно сказать, что если бы магнитная буря была днем, то мы бы ничего не заметили в небе." — добавляет Михаил Орлюк.

Венера сблизилась с Луной

Кстати, в небе над Украиной сейчас наблюдается еще одно необычное природное явление. Сейчас совсем рядом в небе можно увидеть Луну и планету Венеру.

"Они находятся рядом и это очень красивое явление на ночном небе. Периодически такое бывает, что у Луны находится какая-то яркая звезда или планета. Звезды мерцают, а планета светится равномерным светом, поскольку она отражает солнечные лучи. Поэтому мы видим их когда они, грубо говоря, не мерцают, а светят стабильно. Выглядит это очень красиво. Это довольно часто совпадает, когда положение планеты близко к Луне. Его называют сближением Венеры с Луной, но может быть и с Марсом или с Юпитером ", – говорит Михаил Орлюк.

Сближением Венеры с Луной в небе над Киевом / фото Denys Shevchenko

В завершение, ученый предлагает людям наблюдать такие красивые природные явления и, возможно, положительные впечатления от этого компенсируют частично тот негатив, которым наполнено информационное поле современного мира в целом и Украины в частности.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о загадочных вспышках и взрыве в небе над Киевом.

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