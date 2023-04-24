Какому знаку Зодиака повезет 25 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 25 апреля?

Активные действия не приветствуются – они могут вызвать суету, которая не будет способствовать плодотворной работе, если же не делать лишних телодвижений, день пройдет спокойно – без взлетов, но и без падений. Можно – и нужно – восстанавливать силы, но отдых не должен быть связан с путешествиями: любая – даже недальняя – поездка нарушит привычный темп жизни и выбьет из колеи, что, в свою очередь, не лучшим образом скажется на моральном состоянии. Не стоит расстраиваться из-за мелочей – особенно бытового характера: уже завтра никто о них и не вспомнит, а нервные клетки будут потрачены зря.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, отличающимся вспыльчивым характером, часто приходится налаживать отношения с людьми, с которыми они – по причине своего неуживчивого характера – поссорились. Правда, далеко не всегда их переговоры заканчиваются миром – случается, что люди, которых они обидели, не хотят принимать извинения представителей знака. Но сегодня им повезет: собеседник будет настроен на урегулирование конфликта, поэтому легко пойдут навстречу и примут в качестве примиряющих факторов объяснения, которые будут им предоставлены.

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