Северное сияние в Украине: все, что известно о необычном явлении (фото)

В ночь на 24 апреля жители некоторых регионов Украины наблюдали разноцветные вспышки в небе. Явление похоже на северное сияние, говорят ученые.

ТСН.ua собрал все, что известно о необычных вспышках в небе.

Северное сияние в Украине: фото, видео

О ярких вспышках в небе украинцы начали писать в Сети вечером в воскресенье, 23 апреля. Фото явления, очень похожего на северное сияние, публиковали жители Киевской, Черниговской, Черкасской областей.

Северное сияние в Украине, Волынь/Фото: Андрей Гаврилюк

Северное сияние также заметили на Ровенщине, на Волыни и в небе над Львовщиной. Они были короткими и продолжались всего несколько минут, пишут украинцы в соцсетях.

Северное сияние в Украине, Волынь/Фото: Андрей Гаврилюк

Что говорят ученые о северном сиянии в Украине

В астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко сообщили ТСН.ua, что не наблюдали необычное явление в небе, но видели фото в социальных сетях. Ученые говорят, что к астрономии это явление имеет отношение очень далекое – только то, что такой свет в небе могло дать только солнце.

Северное сияние в Украине, Волынь/Фото: Boris Sozanskij

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"Судя по фото, солнце было уже очень близко к горизонту. Скорее всего, световые столбы появились за счет каких-то особых структур в облаках — где-то солнечные лучи пробились через редкие облака и дали такой эффект", — рассказал в комментарии ТСН.ua Анатолий Казанцев, старший научный сотрудник астрономической обсерватории КНУ.

В отделе метеорологии Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали ТСН.ua, что на их пунктах наблюдения не было зафиксировано световых столбов.

Северное сияние в Украине, Вараш/Фото: Varash_Blog

"Световые столбы, на самом деле, очень редкое природное явление. Чаще в Киеве можно наблюдать гало – свет вокруг Луны. Но наши коллеги не зафиксировали световых столбов на пунктах наблюдения в понедельник, возможно, они были видны в другом районе города", – отметили ТСН.ua.

Ученые добавили, что подобные природные явления никак не связаны с недобрыми знаками, в которые часто верят люди.

Северное сияние в Украине, Черкассы/Фото: Xysmila Smila

Что такое северное сияние

Северное сияние (оно же полярное сияние) – это оптическое явление свечения отдельных участков ночного неба в быстро меняющихся полярных районах. Возникает в верхних слоях атмосферы планеты под влиянием потоков заряженных частиц, которые магнитное поле планеты направляет к полюсам.

Что вызвало северное сияние в Украине

Заведующий лабораторией методологического обеспечения образования и науки астрономической Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко рассказал "УП. Життя", что причиной такого необычного явления в наших широтах, вероятно, является мощная геомагнитная буря.

По его словам, когда корональные массы Солнца достигают заряженной атмосферы вокруг Земли, они проникают в атмосферу и взаимодействуют с азотом и другими входящими в состав воздуха молекулами.

"Различные газы светятся по-разному, один – зеленым, другой – красным, третий – малиновым. И получается такая яркая палитра цветов", – объяснил ученый.

Северное сияние в Украине, Бородянка/Фото: Volodymyr Chupakhin

Он отметил, что мощная геомагнитная буря может быть опасна для самолетов и космических кораблей. Если буря сильная, она может привести к выходу из строя электростанций.

Астроном, сотрудник Харьковского планетария Владимир Кажанов, также уверен, что вчера в Украине наблюдали северное сияние вместе с жителями многих стран Северного полушария.

"Произошла мощная геомагнитная буря G4 (Kp=8), связанная с бомбардировкой нашей планеты выбросом корональной массы, который произошел на Солнце несколько дней назад. ту яркость, которая была", – написал астроном на своей странице в Facebook.

Северное сияние в Украине, Бровары/Фото: Где в Киеве

Северное сияние вызвало сильный геомагнитный шторм

Сайт научных новостей "Live science" пишет, что северное сияние повлекло за собой сильный геомагнитный шторм, вызванный огромной дырой в солнечной короне, из-за которой произошло огромное возмущение в магнитном поле Земли. Это вызвало полярные сияния по всей территории США.

Солнечный шторм 24 марта явился результатом выброса корональной массы Солнца. Вспышка была классифицирована как G4, или "сильный" шторм по пятибалльной шкале Национального управления океанических и атмосферных исследований. Последствиями бури G4 могут быть отключение радио на несколько часов и перебои в навигации.

Северное сияние в Украине, Бровары/Фото: Где в Киеве

Штормы также могут подтолкнуть северные сияния к значительно более низким широтам, чем обычно. Северное сияние обычно возникает только в высоких широтах вблизи Северного и Южного полюсов, поскольку магнитное поле Земли отклоняет электроны солнечного ветра к полюсам. Однако когда начинается солнечная буря, более заряженные частицы сталкиваются с газами в верхних слоях атмосферы, и ночные "световые шоу" могут появляться ближе к экватору.

Еще одно послание Украине из космоса: яркие цвета в небе заворожили украинцев

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