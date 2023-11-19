Небо стало двокольоровим: унікальне природне явище потрапило на відео (захопливі кадри)

Це природне небесне явище є досить рідкісним.

В американському штаті Флорида 13 листопада зафіксували незвичне природне явище, коли небо під час заходу розділилося на дві частини (split sunset).

Відео із приголомшливим явищем публікують очевидці у Мережі.

Як видно із відео, з одного боку небо було червоно-жовтого відтінку, а з іншого - темно-сірого. Це оптичне явище вразило користувачів соцмереж. Вони залишили від відео такі коментарі:

"Так захоплююче! Безперечно, це спонукає жителів Землі плисти до краю.

Витвір мистецтва. Бог найвеличніший.

Здається, збій у програмному забезпеченні".

Кадри із неймовірним заходом сонцям переглядають мільйони людей.

Науковці пояснюють, що тінь, яку відкидає величезна хмара, розташована під горизонтом. Вона перешкоджає прямому сонячному світлу, не даючи йому досягти ближче до землі, створюючи ілюзію, що ніби небо розділилося на дві частини. Це явище є досить рідкісним.

Нагадаємо, на початку листопада у небі над Україною спостерігали полярне сяйво. Як пояснили астронавти, мерехтіння неба червоними та рожевими барвами викликане потужною геомагнітною бурею через високу активність Сонця.

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