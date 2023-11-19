Що буде, якщо Росія переможе Україну: Коваленко озвучив найгірший сценарій

Якщо Росія переможе Україну у війні, найбільше проблем буде для наших країн-сусідів. У першу чергу для Молдови, яку Росія може окупувати наступною.

Про це в інтерв’ю TСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

“Я такий сценарій не розглядав, але скажу так. Ми вже були окуповані Росією і не один раз. Українці були, є і будуть, нас не зламати, ми будемо жити, виживати в цих умовах, народжувати дітей, вчити їх. Головне, щоб не підпадали під російську пропаганду. А от коли ми знову зможемо повернутися до стану вільних українців — це вже питання часу. Але час від часу це відбувалося. Тому навіть якщо буде такий сценарій, ми навчилися за ці сторіччя, у нас є ця спроможність виживати в цих умовах”, — розповів Олександр Коваленко.

За його словами, можуть постраждати Молдова, Румунія, Польща, Литва, Латвія та Естонія.

“Молдова найперша на собі відчує це. Якщо буде окупована Україна, наступна буде Молдова. А потім поступово будуть поглинати країни Балтії. Гібрідно спочатку, через деякий період. Їм треба буде відновитися після війни, величезні втрати, вони не готові до війни з НАТО. Ось така буде перспектива”, — вважає Олександр Коваленко.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ОЛЕКСАНДР КОВАЛЕНКО: Мене погрожували вбити! Україна — завжди у стані війни! Дивіться інтерв'ю!

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