Что будет, если Россия победит Украину: Коваленко озвучил худший сценарий

Если Россия победит Украину в войне, больше всего проблем будет для наших стран-соседей. В первую очередь, для Молдовы, которую Россия может оккупировать следующей.

Об этом в интервью TСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Я такой сценарий не рассматривал, но скажу так. Мы уже были оккупированы Россией и не раз. Украинцы были, есть и будут, нас не сломать, мы будем жить, выживать в этих условиях, рожать детей, учить их. Главное, чтобы не попадали под российскую пропаганду. А вот когда мы снова сможем вернуться в состояние свободных украинцев — это уже вопрос времени. Но время от времени это происходило. Поэтому, даже если будет такой сценарий, мы научились за эти столетия, у нас есть эта способность выживать в этих условиях", — рассказал Александр Коваленко.

По его словам, могут пострадать Молдова, Румыния, Польша, Литва, Латвия и Эстония.

“Молдова самая первая на себе почувствует это. Если Украина будет оккупирована, следующая будет Молдова. А затем постепенно будут поглощать страны Балтии. Гибридно вначале, через некоторый период. Им придется восстановиться после войны, огромные потери, они не готовы к войне с НАТО. Вот такая будет перспектива", — считает Александр Коваленко.

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