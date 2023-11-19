Чи дійсно F-16 можуть змінити перебіг війни – у Повітряних силах відповіли критикам

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував заяви критиків, які говорять, що американські винищувачі F-16 не вплинуть на перебіг війни.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Я б хотів посперечатися з усіма критиками питання щодо літаків. Змінять перебіг війни літаки, і дуже серйозно змінять. Питання в тому, щоб тактико-технічні характеристики цих літаків не були значно слабші за російські. Нам потрібні літаки сучасні, які зможуть завоювати перевагу в повітрі. І низку інших чинників має багатоцільовий літак F-16, який може завдавати ударів по наземних, надводних та повітряних цілях, плюс захистити державу від ракет та дронів", - пояснив він.

Юрій Ігнат також зазначив, що такі авіаційні комплекси вирішують низку завдань і зможуть суттєво вплинути на перебіг війни.

"Подивіться, скільки керованих авіабомб запускає противник. За допомогою авіаційних комплексів, як F-16, ми зможемо припинити те, що робить Росія – відігнати російську авіацію подалі і прикрити з повітря наші наземні війська", - резюмував він

Нагадаємо, в США стартували навчання українців на винищувачах F-16.

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