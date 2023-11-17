В США стартували навчання українців на винищувачах F-16 - Пентагон

Українські пілоти проходять навчання на літаках також у Європі.

В США вже розпочалася підготовка українських пілотів на винищувачах F-16. Крім того, навчання українські військові проходять і в Європі.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

"Міністерство оборони вже бере участь у навчанні готових українських пілотів керувати літаком F-16. Паралельно вирішується питання щодо забезпечення України запасними частинами для цих літаків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські пілоти проходять навчання на літаках також у Європі. Загалом, наша держава отримає винищувачів від Нідерландів, Данії та Норвегії, які оголосили про намір здійснити постачання, вивівши літаки з власних ВПС.

"Щоб гарантувати українським пілотам успіх в експлуатації F-16, вони проходять навчання у США та Європі як з льотної експлуатації, так і з технічного обслуговування", - зазначили у Міноборони США.

Крім того, Україна отримає і запасні запчастини до літаків, оскільки без них винищувачі можуть бути виведені з експлуатації за кілька місяців. У США планують створити запас запчастин для літаків на 90 днів.

"Ми не дозволимо цьому статися. І якщо інші країни не нададуть запасні частини, ми знайдемо та надамо їх", - сказав Лапланте.

Нагадаємо, що РФ занепокоєна майбутнім постачанням західних винищувачів Україні, тому прискорила інтеграцію своїх літаків ДРЛО А-50 і зенітно-ракетних комплексів С-400.

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