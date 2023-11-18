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У Бєлгородській області "бавовна": горить військовий госпіталь (відео)

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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У Бєлгородській області "бавовна": горить військовий госпіталь (відео)

Бавовна в РФ

У РФ знову неспокійно

У суботу, 18 листопада, в Бєлгородській області РФ чергова "бавовна". Попередньо відомо, що горить військовий госпіталь.

Про це повідомляють місцеві телеграм-пабліки.

Зазначається, що пожежа спалахнула у місті Валуйках.

У Бєлгородській області горить військовий госпіталь

У Бєлгородській області горить військовий госпіталь

"Бавовна" у РФ: що відомо

У Смоленській області Росії близько 8 ранку, 18 листопада, збили безпілотник – він впав на територію "Смоленського Авіаційного заводу", пробив дах цеху та вибухнув. Почалася пожежа, її ліквідували.  

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук розповів, що у Росії почастішають випадки "бавовни" на підприємствах оборонного комплексу.    

Росіяни повідомили про вибух 31 жовтня у районі "Солікамського заводу Урал" – одного з найбільших військово-промислових заводів РФ.

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Дата публікації
Перегляди
3664
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