"Бавовни" побільшає: росіян попередили про "сюрпризи" на оборонних підприємствах

У Росії побільшає "бавовни", зокрема через дії партизанів.
Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук розповів, що у Росії почастішають випадки "бавовни" на підприємствах оборонного комплексу.
Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.
За його словами, цьому сприятиме цьому також "недотримання правил пожежної безпеки і куріння у громадських місцях" та активізація підпільного руху.
"Ті російські підрозділи, які стали на бік України, вже зараз проводять рейди на Брянщині та Курщині. Думаю, що прихильники у них є і в глибокому тилу", – зазначив він.
Братчук уточнив, що з "бавовною" ризикують зіткнутися російські заводи оборонно-промислового комплексу.
"Але ми знаємо про їхні проблеми з корупцією і недотримання правил поведінки на небезпечному виробництві. Тому вибухатиме далі. Зростає інтенсивність "бавовни", тому думаю, що таких моментів у них буде виникатиме більше", – зазначив речник.
Нагадаємо, на Бєлгородщині "розквітла бавовна": росіяни заявили про чергову атаку безпілотника.
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