Поліція розслідує напад на журналіста Ткача

Після публікації в інтернет-виданнях інформації про напад на журналіста-розслідувача Михайла Ткача біля ресторану "Тандир" у селищі Козин на Київщині поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

“Зафіксована на відео подія сталась ввечері 17 листопада. Заяв та повідомлень про перешкоджання журналістській діяльності за цей час до поліції не надходило”, - уточнили в повідомленні.

За фактом виявлення публікації про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів слідчими ГУНП в Київській області розпочато кримінальне провадження (ч. 2 ст. 171 ККУ).

У поліції також повідомили, що 18 листопада журналіст видання звернувся до медичного закладу за допомогою через тілесні ушкодження, отримані в результаті конфлікту біля ресторанного закладу.

“Медики повідомили про вказаний факт поліцію, як передбачає процедура у подібних випадках”, - зазначили в поліцейській пресслужбі.

Нагадаємо, журналіст-розслідувач Михайло Ткач повідомив, що у п’ятницю, 17 листопада, близько 23:20 під час знімання біля ресторану "Тандир", де помітили колишніх високопосадовців Офісу генпрокурора, охоронець ударив по камері та завдав удару йому.

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