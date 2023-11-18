Поліція розслідує напад на журналіста Ткача

Відкрито кримінальне провадження щодо перешкоджання професійній журналістській діяльності.
Після публікації в інтернет-виданнях інформації про напад на журналіста-розслідувача Михайла Ткача біля ресторану "Тандир" у селищі Козин на Київщині поліція відкрила кримінальне провадження.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.
“Зафіксована на відео подія сталась ввечері 17 листопада. Заяв та повідомлень про перешкоджання журналістській діяльності за цей час до поліції не надходило”, - уточнили в повідомленні.
За фактом виявлення публікації про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів слідчими ГУНП в Київській області розпочато кримінальне провадження (ч. 2 ст. 171 ККУ).
У поліції також повідомили, що 18 листопада журналіст видання звернувся до медичного закладу за допомогою через тілесні ушкодження, отримані в результаті конфлікту біля ресторанного закладу.
“Медики повідомили про вказаний факт поліцію, як передбачає процедура у подібних випадках”, - зазначили в поліцейській пресслужбі.
Нагадаємо, журналіст-розслідувач Михайло Ткач повідомив, що у п’ятницю, 17 листопада, близько 23:20 під час знімання біля ресторану "Тандир", де помітили колишніх високопосадовців Офісу генпрокурора, охоронець ударив по камері та завдав удару йому.
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