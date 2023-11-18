Зеленський анонсував суттєве посилення ППО в Україні

За минулу ніч у небі над Україною було знищено майже 30 “Шахедів”.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про заплановані на наступні тижні нові безпекові кроки, які будуть стосуватися посилення української протиповітряної оборони.

Про це він говорив у традиційному вечірньому зверненні у суботу, 18 листопада.

Президент відзначив країни, які цього тижня оголосили про нову допомогу нашій державі.

“Німеччина, Фінляндія, Литва – дякую за нові оборонні пакети. Естонія – протягом наступних років буде збільшувати безпекові інвестиції у виробництво боєприпасів. І це важливо. Норвегія та Британія – є рішення про нові гуманітарні пакети для України й українців”, - поінформував Зеленський.

Також він повідомив про нові “безпекові кроки” у наступні тижні. “Зокрема, це стосується посилення ППО”, - уточнив український лідер.

Зеленський нагадав, що за минулу ніч у небі над Україною було знищено майже 30 “Шахедів”.

“Я дякую всім воїнам мобільних вогневих груп, авіації наших Повітряних сил і зенітним ракетним військам. Ваша влучність, хлопці, – це буквально життя для України. Що ближче до зими, то більше буде російських намагань зробити удари потужнішими”, - наголосив він.

Нагадаємо, у ніч проти 18 листопада росіяни атакували Київ дронами-камікадзе. На щастя, обійшлося бех жертв та руйнувань.

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