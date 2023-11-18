Зеленский анонсировал существенное усиление ПВО в Украине

За минувшую ночь в небе над Украиной было уничтожено почти 30 "Шахедов".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запланированных на следующие недели новых шагах безопасности, которые будут касаться усиления украинской противовоздушной обороны.

Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении в субботу, 18 ноября.

Президент отметил страны, которые на этой неделе объявили о новой помощи нашему государству.

“Германия, Финляндия, Литва – спасибо за новые оборонные пакеты. Эстония – в течение следующих лет будет увеличивать инвестиции в производство боеприпасов. И это важно. Норвегия и Великобритания – есть решение о новых гуманитарных пакетах для Украины и украинцев”, — проинформировал Зеленский.

Также он сообщил о новых "шагах безопасности" в следующие недели. "В частности это касается усиления ПВО", — уточнил украинский лидер.

Зеленский напомнил, что за минувшую ночь в небе над Украиной было уничтожено почти 30 "Шахедов".

“Я благодарю всех воинов мобильных огневых групп, авиации наших Воздушных сил и зенитных ракетных войск. Ваша меткость, ребята, – это буквально жизнь для Украины. Чем ближе к зиме, тем больше будет российских попыток сделать удары более мощными”, — подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 18 ноября россияне атаковали Киев дронами-камикадзе. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

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