У Польщі безхатченко знайшов кошеня на смітнику та вразив своїм вчинком

У Польщі безхатченко знайшов на смітнику безпритульного кота та вразив своїм вчинком. Оскільки тварина була хворою, він попросив про допомогу у поліції.

Про це пише польське видання onet.pl.

Працівниця Кутнівської поліції Польщі Юстина Цивка повідомила, що безпритульний чоловік звернувся до поліції по допомогу, знайшовши у сміттєвому баку маленького хворого кота та просив врятувати тварину. Поліцейські забрали тварину до тимчасового притулку.

"Оскільки безхатченко сам не міг забезпечити кошеня прихистком та доглядом, він звернувся за допомогою до правоохоронців. Кошеня мало проблеми з ходою, було худим і слабким. Поліцейські вирішили перевезти його до тимчасового притулку для тварин", - розповіла Цивка.

Нагадаємо, у Польщі кафе заборонило вхід частині відвідувачів, бо у котів з України стрес.

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