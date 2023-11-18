Полиция расследует нападение на журналиста Ткача

После публикации в интернет-изданиях информации о нападении на журналиста-расследователя Михаила Ткача возле ресторана "Тандыр" в поселке Козин в Киевской области полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

“Зафиксированное на видео событие произошло вечером 17 ноября. Заявлений и сообщений о препятствовании журналистской деятельности за это время в полицию не поступало”, — уточнили в сообщении.

По факту выявления публикации о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов следователями ГУНП в Киевской области возбуждено уголовное производство (ч. 2 ст. 171 УКУ).

В полиции также сообщили, что 18 ноября журналист издания обратился в медицинское учреждение за помощью из-за телесных повреждений, полученных в результате конфликта возле ресторанного заведения.

"Медики сообщили об указанном факте полиции, как предусматривает процедура в подобных случаях", — отметили в полицейской пресс-службе.

Напомним, журналист-расследователь Михаил Ткач сообщил, что в пятницу, 17 ноября, около 23:20 во время съемки возле ресторана "Тандыр", где заметили бывших чиновников Офиса генпрокурора, охранник ударил по камере и нанес ему удар.

Читайте также: