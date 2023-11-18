Полиция расследует нападение на журналиста Ткача

Открыто уголовное производство по препятствованию профессиональной журналистской деятельности.
После публикации в интернет-изданиях информации о нападении на журналиста-расследователя Михаила Ткача возле ресторана "Тандыр" в поселке Козин в Киевской области полиция открыла уголовное производство.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
“Зафиксированное на видео событие произошло вечером 17 ноября. Заявлений и сообщений о препятствовании журналистской деятельности за это время в полицию не поступало”, — уточнили в сообщении.
По факту выявления публикации о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов следователями ГУНП в Киевской области возбуждено уголовное производство (ч. 2 ст. 171 УКУ).
В полиции также сообщили, что 18 ноября журналист издания обратился в медицинское учреждение за помощью из-за телесных повреждений, полученных в результате конфликта возле ресторанного заведения.
"Медики сообщили об указанном факте полиции, как предусматривает процедура в подобных случаях", — отметили в полицейской пресс-службе.
Напомним, журналист-расследователь Михаил Ткач сообщил, что в пятницу, 17 ноября, около 23:20 во время съемки возле ресторана "Тандыр", где заметили бывших чиновников Офиса генпрокурора, охранник ударил по камере и нанес ему удар.
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