В РФ снова неспокойно
В субботу, 18 ноября, в Белгородской области РФ очередной " бавовна". Предварительно известно, что горит военный госпиталь.
Об этом сообщают местные телеграммы-паблики.
Отмечается, что пожар разгорелся в городе Валуйках.
"Бавовна" в РФ: что известно
В Смоленской области России около 8 утра, 18 ноября, сбили беспилотник – он упал на территорию "Смоленского авиационного завода", пробил крышу цеха и взорвался. Начался пожар, его ликвидировали.
Представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук рассказал, что в России участятся случаи "бавовни " на предприятиях оборонного комплекса.
Россияне сообщили о взрыве 31 октября в районе "Соликамского завода Урал " – одного из крупнейших военно-промышленных заводов РФ.