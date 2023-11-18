В РФ снова неспокойно

В субботу, 18 ноября, в Белгородской области РФ очередной " бавовна". Предварительно известно, что горит военный госпиталь.

Об этом сообщают местные телеграммы-паблики.

Отмечается, что пожар разгорелся в городе Валуйках.

В Белгородской области горит военный госпиталь

"Бавовна" в РФ: что известно

В Смоленской области России около 8 утра, 18 ноября, сбили беспилотник – он упал на территорию "Смоленского авиационного завода", пробил крышу цеха и взорвался. Начался пожар, его ликвидировали.

Представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук рассказал, что в России участятся случаи "бавовни " на предприятиях оборонного комплекса.

Россияне сообщили о взрыве 31 октября в районе "Соликамского завода Урал " – одного из крупнейших военно-промышленных заводов РФ.

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