Беспилотник ударил по авиационному заводу в Смоленске.

В Смоленской области России около 8 утра, 18 ноября, сбили беспилотник – он упал на территорию "Смоленского авиационного завода", пробил крышу цеха и взорвался. Начался пожар, его ликвидировали.

Об этом пишет Baza.

По данным канала, в результате атаки никто не пострадал. Повреждена только кровля – в ней осталась метровая пробоина.

Губернатор Смоленской области сообщил, что ПВО якобы "сбила украинские беспилотники самолетного типа в Заднепровском районе и на территории Смоленского района".

Как пишут пропагандистские СМИ, губернатор Брянской области также заявил о "сбитом украинском беспилотнике". Других подробностей об атаке на Брянщине пока нет.

Напомним, Зеленский рассказал о российской операции под названием "Майдан-3". В планах оккупантов дестабилизировать украинское общество.

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