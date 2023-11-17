"Третий Майдан": Россия готовит массовые беспорядки в Украине

О планах России еще раз расшатать внутреннюю ситуацию в Украине узнала разведка украинских партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о российской операции под названием "Майдан-3". В планах окупантов — дестабилизировать украинское общество.

Об этом говорится в обзоре Артема Зябкина на YouTube канале TSN.UA.

О планах России еще раз расшатать внутреннюю ситуацию в Украине узнала разведка украинских партнеров. О российской информационной операции "Майдан-3" журналистам издания Bloomberg рассказал президент Владимир Зеленский. Рашисты хотят посеять "раскол", а затем и "хаос" в Украине.

“У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров. Майдан для них [россиян] — это переворот, поэтому операция ясна”, — заметил президент.

Путин придумал "план Б"

Ранее о таких намерениях Кремля предупреждал секретарь СНБО Данилов, назвав их планом "Б" для России. Расшатывание Украины изнутри — едва ли не единственный шанс для россиян ослабить государство.

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Говорил Данилов и о том, что Россия активно создает новую агентурную сеть. Для этого рашисты вводят в инфопространство псевдоэкспертов и "актеров-разведчиков". Понятно, что секретарь так намекнул на экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича.

"Хочу заметить, что Российская Федерация победить нас военным путем не может. Поэтому она имеет "план Б". Это через внутреннюю дестабилизацию попытаться расшатать нашу страну”, — сказал Данилов.

Снова за старое

О чем-то подобном Зеленский рассказывал еще до полномасштабного вторжения.

В ноябре 2021 года во время пресс-марафона президент заявил, что в Украине против него готовят госпереворот и пытаются перетащить на свою сторону олигарха Ахметова.

Тогда это многим казалось неудачным информационным "вбросом" и вызывало много скептицизма.

Кремль готовит все новые провокации

В Украине пронесся ряд скандалов, которым точно радуется враг. Речь идет и о языковом скандале с экс-депутаткой Фарион и о фейках про Залужного.

Десятки кремлевских помоек громко обсуждали сообщение депутата Арьева о якобы увольнении главнокомандующего ВСУ. Впоследствии депутат отказался от слов, а вот пропагандистов уже было не остановить. Они даже записали видео с фейковым Залужным, который призывал людей устроить госпереворот и снести президента. К счастью, рашистский монтаж не был убедителен. Однако последующие провокации могут быть более креативными и не менее дерзкими.

У россиян есть и другой план, как ослабить Украину. Для этого рашисты хотят разжечь новую войну в Европе. Об этом 16 ноября предупредил Зеленский. По данным украинской разведки, под прицелом Кремля — Балканы и Молдова.

Правда о поддержке Запада

В интервью Bloomberg Зеленский прокомментировал риск потери помощи от партнеров. По словам президента, из-за войны на Ближнем Востоке Украина уже не получает достаточно боеприпасов.

“Наши поставки уменьшились. Это жизнь — и это нормально, поскольку все борются за выживание, и мы тоже должны защищаться”, — сказал он.

Для этого Украина активно ведет переговоры со Штатами. Недавно из Вашингтона вернулся руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Там он пытался еще раз убедиться, что Конгресс США согласует бюджет вместе с военной помощью Украине. Однако в Капитолии до сих пор не могут прийти к согласию.

Президент США Джо Байден во второй раз подписал закон о временном бюджете США — уже до 2 февраля 2024 года. До этого времени ни Украина, ни Израиль не получат ни копейки из американского бюджета.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ПУТИН ГОТОВИТ "МАЙДАН-3"! Зеленский сдал планы Кремля по Украине!"

Напомним, посол Украины в США Оксана Маркарова считает, что принятие и подписание президентом США Джо Байденом Временной бюджетной резолюции без помощи для Украины не является "зрадой".

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