“Третій Майдан”: Росія готує масові заворушення в Україні

Президент України Володимир Зеленський розповів про російську операцію під назвою “Майдан-3”. У планах окупантів — дестабілізувати українське суспільство.

Про це йдеться в огляді Артема Зябкіна на YouTube-каналі TSN.UA.

Про плани Росії вкотре розхитати внутрішню ситуацію в Україні дізналася розвідка українських партнерів. Про російську інформаційну операцію “Майдан-3” журналістам видання Bloomberg розповів президент Володимир Зеленський. Рашисти хочуть посіяти “розкол”, а потім і “хаос” в Україні.

“У нашої розвідки є інформація, яка також надійшла від наших партнерів. Майдан для них [росіян] — це переворот, тому операція зрозуміла”, — зауважив президент.

Путін вигадав “план Б”

Раніше про такі наміри Кремля попереджав секретар РНБО Данілов, назвавши їх планом “Б” для Росії. Розхитування України зсередини — чи не єдиний шанс для росіян послабити державу.

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Говорив Данілов і про те, що Росія активно створює нову агентурну мережу. Для цього рашисти вводять в інфопростір псевдоекспертів та “акторів-розвідників”. Зрозуміло, що секретар так натякнув на ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича.

“Хочу зауважити, що Російська Федерація перемогти нас військовим шляхом не може. Тому вона має “план Б”. Це через внутрішню дестабілізацію спробувати розхитати нашу країну”, — сказав Данілов.

Знову за старе

Про щось подібне Зеленський розповідав ще до повномасштабного вторгнення.

В листопаді 2021 року під час пресмарафону президент заявив, що в Україні проти нього готують держпереворот і намагаються перетягнути на свій бік олігарха Ахметова.

Тоді це багатьом здавалося невдалим інформаційним “вкидом” і викликало багато скептицизму.

Кремль готує все нові провокації

Україною пронеслася низка скандалів, яким точно радіє ворог. Йдеться і про мовний скандал з ексдепутаткою Фаріон, і про фейки щодо Залужного.

Десятки кремлівських помийок гучно обговорювали повідомлення депутата Ар’єва про нібито звільнення головнокомандувача ЗСУ. Згодом депутат від слів відмовився, а от пропагандистів уже було не спинити. Вони навіть записали відео з фейковим Залужним, який закликав людей влаштувати держпереворот і знести президента. На щастя, рашистський монтаж не був переконливим. Проте наступні провокації можуть бути більш креативними і не менш зухвалими.

Росіяни мають також інший план, як послабити Україну. Для цього рашисти хочуть розпалити нову війну в Європі. Про це 16 листопада попередив Зеленський. За даними української розвідки, під прицілом Кремля — Балкани та Молдова.

Правда про підтримку Заходу

В інтерв’ю Bloomberg Зеленський прокоментував ризики втрати допомоги від партнерів. За словами президента, через війну на Близькому Сході Україна вже не отримує достатньо боєприпасів.

“Наші поставки зменшилися. Це життя — і це нормально, оскільки всі борються за виживання, і ми також повинні захищатися”, — сказав він.

Для цього Україна активно веде перемовини зі Штатами. Нещодавно з Вашингтона повернувся керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Там він намагався вкотре запевнитися, що Конгрес США таки погодить бюджет разом із військовою допомогою Україні. Проте в Капітолії досі не можуть дійти згоди.

Президент США Джо Байден вдруге підписав закон про тимчасовий бюджет США — вже до 2 лютого 2024 року. До цього часу ні Україна, ні Ізраїль не отримають ні копійки з американського бюджету.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ПУТІН ГОТУЄ “МАЙДАН-3”! Зеленський здав плани Кремля щодо України!"

Нагадаємо, пані посол України в США Оксана Маркарова вважає, що ухвалення і підписання президентом США Джо Байденом Тимчасової бюджетної резолюції без допомоги для України не є “зрадою”.

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