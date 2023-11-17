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В Кремле намекнули, каким будет следующий президент России

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
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В Кремле намекнули, каким будет следующий президент России

Спикер президента РФ Дмитрий Песков / Фото: Associated Press

Песков намекнул, что Путин снова станет президентом.

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что следующий президент должен быть "таким же", как Владимир Путин.

Об этом спикер российского диктатора сказал в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".

Так, отвечая на вопрос о том, каким должен быть следующий президент России, Песков коротко сказал: "Таким же".

В ответ на уточняющий вопрос, возможно ли такое, спикер Путина заметил: "Или другим, но таким же".

Напомним, выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года. Путин пока не объявлял официально о планах снова баллотироваться, однако британская разведка сообщала о его подготовке к выборам.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новые выборы диктатора! Путину уже рисуют более 80% на победу / Галлямов

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Дата публикации
Просмотры
1177
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