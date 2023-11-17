Для чего в фарш на котлеты добавляют манку: вы будете удивлены

Каждый человек имеет свой идеальный рецепт фарша для котлет. Впрочем, обычно к нему добавляют измельченный белый хлеб, яйца и различные специи. Оказывается, от некоторых ингредиентов можно отказаться, если добавить в фарш более полезную альтернативу.

Речь идет об обычной манной каше. Хотя традиционной добавкой к мясным котлетам есть все же хлеб, однако это блюдо часто получается не таким пышным, как хотелось бы. А все потому, что повара часто используют свежие буханки. Однако в классическом рецепте нужно добавлять сухари или черствый белый хлеб.

Хлеб в фарш добавляют, прежде всего, чтобы блюдо получилось более сочным. И манная крупа подходит для этого лучше, ведь она помогает удержать внутри мясной сок. Дело в том, что во время жарки манка набухает и скапливает в себе влагу. Потому котлеты будут пышными и вкусными.

Чем можно заменить яйца в фарше для котлет

В этом случае на помощь снова приходит манка. Одним из важных плюсов манной крупы, особенно по сравнению с черным хлебом, является то, что она делает котлеты действительно пышными и сочными.

Но она вдобавок еще и может заменить куриные яйца. Желток и белок нужны в котлетах, чтобы мясо не разваливалось на сковороде. Но при использовании манной крупы вы получаете такой же результат без куриных яиц. Это особенно важно, если у семьи есть люди с аллергией на этот продукт.

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