Суд рассмотрел апелляцию Коломойского: что постановил

Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляцию бизнесмена Игоря Коломойского по поводу бездействия генпрокурора и по поводу отказа в удовлетворении ходатайства об изменении подследственности по его делу.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции судебного заседания 17 ноября.

В целом суд отказал адвокатам Коломойского в удовлетворении апелляционной жалобы.

"Суд постановил восстановить срок апелляционного обжалования защитнику подозреваемого Краглевичу Вячеславу Викторовичу, апелляционную жалобу защитника Коломойского Игоря Валерьевича оставить без удовлетворения, постановление следственного судьи от 24 октября 2023 оставить без изменений", — зачитала решение судья.

Заметим, что постановлением судьи от 24 октября Коломойский был оставлен под стражей по итогам рассмотрения ходатайства адвокатов об изменении меры пресечения на домашний арест.

Добавим, что адвокаты Коломойского ранее ходатайствовали о передаче расследования связанного с "ПриватБанком" дела в НАБУ, однако получили отказ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Судебное заседание по делу Коломойского 17.11.2023 — вживую

Напомним, 16 ноября апелляционный суд рассмотрел жалобу Коломойского на продление ему ареста до 2 декабря, оставив бизнесмена под стражей с альтернативой залога уменьшенного на 800 млн. грн.

Коломойский подозревается в мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем, а также в завладении средствами "ПриватБанка" в размере 5,8 млрд. грн.

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