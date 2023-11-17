Взрывы в Севастополе: РФ заявила об атаке ракетами "Нептун"

Оккупанты традиционно убеждают, что ракеты были сбиты над Черным морем.

После взрывов в оккупированном Севастополе 17 ноября россияне заявили о попытке атаки якобы украинскими ракетами "Нептун".

Об этом сообщили в Минобороны России.

В заявлении ведомства утверждается, что около 10:40 по московскому времени 17 ноября была "прекращена попытка киевского режима" совершить атаку с использованием двух противокорабельных ракет "Нептун" по объектам якобы на территории РФ. Понятно, что речь идет об оккупированном россиянами Крыме.

Также читайте РФ атаковала Украину дронами "Shahed": в ВСУ заявили об успешной работе ПВО

В Минобороны РФ убеждают, что дежурные средства ПВО обнаружили и сбили "украинские ракеты" над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова.

Напомним, около 7:47 утра жители Севастополя слышали громкие взрывы в центральной части города. О двух взрывах сообщалось и между Бахчисарайским районом и Качиньской долиной.

В этот же день около 10:00 в Севастополе раздался еще один громкий взрыв. Оккупационные власти объявляли в городе воздушную тревогу.

Читайте также: