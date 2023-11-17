Оккупанты ночью с новой силой атаковали Хмельнитчину

Обошлось без жертв и пострадавших.

Сегодня ночью, 17 ноября, произошла вторая подряд атака российских дронов на Хмельнитчину.

О последствиях сообщил первый заместитель главы областной военной администрации Сергей Тюрин.

С его слов, Силы противовоздушной обороны области уничтожили ударные беспилотники на территории региона.

"По состоянию на данный момент сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры нет. Буду дополнительно информировать впоследствии", — коротко добавил он.

Напомним, беспилотники приблизились к границе Хмельницкой области ориентировочно в 2:30. Уже через полчаса жители Хмельницкого района услышали взрывы.

В Хмельницкой области 16 ноября в 7:30 утра также были слышны взрывы. Сработали силы противовоздушной обороны.

Обо всех деталях ночной атаки по Украине 17 ноября читайте в новости.

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