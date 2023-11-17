Суд розглянув апеляцію Коломойського: що постановив

Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляцію бізнесмена Ігоря Коломойського щодо бездіяльності генпрокурора та відмови у задоволенні клопотання про зміну підслідності в його справі.

Про це стало відомо з онлайнтрансляції судового засідання 17 листопада.

Загалом суд відмовив адвокатам Коломойського у задоволенні апеляційної скарги.

"Суд постановив поновити строк апеляційного оскарження захиснику підозрюваного Краглевичу Вʼячеславу Вікторовичу, апеляційну скаргу захисника Коломойського Ігоря Валерійовича залишити без задоволення, ухвалу слідчого судді від 24 жовтня 2023 року залишити без змін", – зачитала рішення суддя.

Зауважимо, що ухвалою судді від 24 жовтня Коломойського було залишено під вартою за підсумками розгляду клопотання адвокатів про зміну запобіжного заходу на домашній арешт.

Додамо, що адвокати Коломойського раніше клопотали про передавання розслідування пов’язаної з "ПриватБанком" справи до НАБУ, однак отримали відмову.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Судове засідання у справі Коломойського 17.11.2023 — наживо

Нагадаємо, 16 листопада апеляційний суд розглянув скаргу Коломойського на подовження йому арешту до 2 грудня, залишивши бізнесмена під вартою з альтернативою застави, яку зменшив на 800 млн грн.

Коломойський підозрюється у шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також у заволодінні коштами "ПриватБанку" у розмірі 5,8 млрд грн.

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