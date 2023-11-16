Суд у справі Коломойського: бізнесмена залишили під вартою

У Київському апеляційному суді відбулися слухання щодо справи бізнесмена Ігоря Коломойського. Там розглядали скаргу на продовження його тримання під вартою.

Суд продовжив тримання Коломойського під вартою до 2 грудня 2023 року.

Сума внесення застави залишилася такою самою – у розмірі 3 мільярдів 891 мільйона гривень. Захист наголошує, що така сума є непідйомною.

"Таку суму неможливо внести", – наголошують адвокати.

Адвокати просили відпустити бізнесмена на поруки, проте суд відмовився.

"Ми як захисники, сподівалися, що суд нас почує і Ігоря Валерійовича віддадуть на поруки. Тим паче, авторитетні люди, які заслуговують на довіру, просять про це", – зазначив адвокат Олександр Лисак.

Зауважимо, що у залі засідання також була присутня телеведуча 1+1 Наталя Мосейчук. Вона закликала "бачити у Коломойському людину".

"Щодо того, кого ви тут бачите — я б просила бачити тут не просто бізнесмена, а в першу чергу громадянина, патріота і людину. І от, як раз, як патріота і людину Ви і судите, ваша честь", - сказала Мосейчук.

Нагадаємо, що 27 жовтня суд подовжив Коломойському термін тримання під вартою до 2 січня з альтернативою застави у 3 млрд 891 млн грн.

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