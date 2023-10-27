Суд залишив Коломойського під вартою до 2 грудня

Суд подовжив термін тримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 грудня.

Про це стало відомо на судовому засіданні 27 жовтня.

"Суд постановив задовольнити клопотання прокурора та продовжити строк тримання під вартою підозрюваного Коломойського Ігоря Валерійовича до 2 грудня 2023 року включно", – заявила суддя.

Суд також визначив бізнесмену заставу у розмірі 1 млн 450 тис. прожиткових мінімумів (прожитковий мінімум – 2 684 грн) для працездатних осіб. Тобто раніше визначений розмір застави у 3,891 млрд грн залишено без змін.

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Адвокати Коломойського на засіданні суду повідомили, що попри їхні клопотання, бізнесменові досі не провели належний медогляд.

"Ми неоднорозово звертаємося з клопотанням, щоб Ігорю Валерійовичу забезпечити належний медичний огляд. Цього належного медичного огляду досі не проведено. На мої клопотання про проведення огляду – хоча би елементарно УЗІ провести, взяти аналіз крові – стороні захисту дозволили лише провести підзахисному аналіз крові лише у вівторок, від 2 вересня", – розповів один із захисників Коломойського.

Він зазначив, що адвокати отримали чотири відмови про доступ лікаря до бізнесмена: "Лікарі дивляться лише його документи, доступу нам слідство не дає".

На суді виступив також лікар Олексій Паранько, який висловився щодо стану здоров’я Коломойського.

"На наше з колегами переконання, для запобігання подальшого прогресування хвороб Ігоря Коломойського і виникнення важких ускладнень потрібна рухова активність, збалансоване харчування і можливість постійного нагляду лікаря з можливістю, за потреби, стаціонарного лікування", – сказав Паранько.

Зауважимо, 24 жовтня суд розглянув клопотання адвокатів Коломойського про зміну йому запобіжного заходу на домашній арешт, однак залишив його під вартою.

Нагадаємо, Коломойському у вересні було повідомлено про підозру у шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та в заволодінні 5,8 млрд грн "ПриватБанку". Бізнесмену обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 509 млн грн. Згодом суд збільшив розмір застави до 3 млрд 891 млн грн.

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