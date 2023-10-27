Суд оставил Коломойского под стражей до 2 декабря

Суд продлил срок содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского до 2 декабря.

Об этом стало известно на судебном заседании 27 октября.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство прокурора и продлить срок содержания под стражей подозреваемого Коломойского Игоря Валерьевича до 2 декабря 2023 включительно", — заявила судья.

Суд также определил бизнесмену залог в размере 1 млн 450 тыс. прожиточных минимумов (прожиточный минимум – 2684 грн) для трудоспособных лиц. То есть ранее определенный размер залога в 3,891 млрд грн оставлен без изменений.

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Адвокаты Коломойского на заседании суда сообщили, что, несмотря на их ходатайства, бизнесмену до сих пор не провели надлежащий медосмотр.

"Мы неоднократно обращаемся с ходатайством, чтобы Игорю Валерьевичу обеспечить надлежащий медицинский осмотр. Этот надлежащий медицинский осмотр до сих пор не проведен. На мои ходатайства о проведении осмотра – хотя бы элементарно УЗИ провести, взять анализ крови – стороне защиты разрешили лишь провести подзащитному анализ крови только во вторник, от 2 сентября", – рассказал один из защитников Коломойского.

Он отметил, что адвокаты получили четыре отказа о доступе врача к бизнесмену: "Врачи смотрят только его документы, доступ нам следствие не дает".

На суде выступил также врач Алексей Паранько, который высказался о состоянии здоровья Коломойского.

"По нашему с коллегами убеждению, для предотвращения дальнейшего прогрессирования болезней Игоря Коломойского и возникновения тяжелых осложнений нужна двигательная активность, сбалансированное питание и возможность постоянного наблюдения врача с возможностью при необходимости стационарного лечения", — сказал Паранько.

Отметим, 24 октября суд рассмотрел ходатайство адвокатов Коломойского об изменении ему меры пресечения на домашний арест, однако оставил его под стражей.

Напомним, Коломойскому в сентябре было сообщено о подозрении в мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем, и в завладении 5,8 млрд грн "ПриватБанка". Бизнесмену избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 509 млн грн. Впоследствии суд увеличил размер залога до 3 млрд. 891 млн. грн.

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