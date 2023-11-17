Ворог посилює штурми: яка ситуація розгортається біля Авдіївки

Ситуація на Авдіївському напрямку залишається складною. Окупаційні війська намагаються штурмувати промзону міста уже кілька днів поспіль.

Про це заявив голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону 17 листопада.

Армія РФ намагається захопити коксохімічний завод

За його словами, попри те, що росіянам не вдається реалізувати свій задум, вони не припиняють спроб.

"Дуже гаряче на нашому напрямку. Ворог тисне і, крім того, що намагається оточити, декілька днів поспіль намагається штурмувати промзону, кидає туди і техніку, і особовий склад, і дуже багато", – сказав він.

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Водночас армія РФ також не покидає намір захопити коксохімічний завод,

"Це певна пастка. Терикон – це сіра зона, де вони зараз б'ють артою, розбивають сам завод, намагаються в тому напрямку проводити штурмові дії, але проривів немає, наші воїни мужньо боронять", – зазначив Барабаш.

Що відомо про ситуацію в Авдіївці

Окупаційні війська готуються до третьої хвилі наступу на Авдіївку. Наразі триває процес накопичення механізованої компоненти. Виразно про це свідчить перекидання 239-го ТП (танкового полку) 90-ї ТД (танкової дивізії).

Додамо, що в Авдіївці Донецької області, яку постійно обстрілюють російські окупанти, залишається понад 1400 людей.

На тлі цього стало відомо, що українські військові під Авдіївкою вперше підбили на передовій БМП-1У “Шквал”, яка була захоплена росіянами ще під час війни в Грузії та була експонатом в музеї.