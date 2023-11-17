Для чого в фарш на котлети додають манку: ви будете здивовані

У кожної людини є свій ідеальний рецепт фаршу для котлет. Втім, зазвичай, до нього додають подрібнений білий хліб, яйця та різні спеції. Виявляється, від деяких інгредієнтів можна відмовитися, якщо додати до фаршу більш корисну альтернативу.

Мова йде про звичайну манну кашу. Хоча традиційною добавкою до м'ясних котлет є все ж хліб, однак ця страва часто виходить не такою пишною, як хотілося б. А все через те, що кухарі часто використовують свіжі буханки. Однак в класичному рецепті потрібно додавати сухарі чи черствий білий хліб.

Хліб у фарш додають, насамперед, щоб страва вийшла соковитішою. І манна крупа підходить для цього якнайкраще, адже вона допомагає утримати всередині м'ясний сік. Справа в тому, що під час смаження манка набухає і накопичує в собі вологу. Тому котлети будуть пишними і смачними.

Чим можна замінити яйця в фарші для котлет

В цьому разі на допомогу знову приходить манка. Одним з важливих плюсів манної крупи, особливо у порівнянні з чорним хлібом, є те, що вона робить котлети дійсно пишними та соковитими.

Але вона додатково ще й може замінити курячі яйця. Жовток і білок потрібні у котлетах, щоб м'ясо не розвалювалося на сковорідці. Але за використання манної крупи ви отримуєте такий самий результат без курячих яєць. Це особливо важливо, якщо у сім'ї є люди з алергією на цей продукт.

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