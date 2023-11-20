У Міноборони РФ заявили про збиття безпілотника у Московський області

У відомстві заявили, що безпілотник був збитий о 23.20 за місцевим часом.

У російському Міністерстві оборони заявили про нібито збиття безпілотника у Московській області.

Про це інформує пресслужба Міноборони РФ.

У повідомленні вказується, що безпілотник був збити 19 листопада о 23.20 за місцевим часом.

У російському оборонному відомстві кажуть, що їхні сили ППО перехопили безпілотний літальний апарат над територією Московської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії заявили про нібито відбиття атаки українського безпілотника, який летів у напрямку Москви.

Крім того, ми раніше інформували, що жителі Москви більше за інших росіян налаштовані на продовження війни окупаційними військами РФ проти України.

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