У Міноборони РФ заявили про збиття безпілотника у Московський області

У відомстві заявили, що безпілотник був збитий о 23.20 за місцевим часом.
У російському Міністерстві оборони заявили про нібито збиття безпілотника у Московській області.
Про це інформує пресслужба Міноборони РФ.
У повідомленні вказується, що безпілотник був збити 19 листопада о 23.20 за місцевим часом.
У російському оборонному відомстві кажуть, що їхні сили ППО перехопили безпілотний літальний апарат над територією Московської області.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії заявили про нібито відбиття атаки українського безпілотника, який летів у напрямку Москви.
Крім того, ми раніше інформували, що жителі Москви більше за інших росіян налаштовані на продовження війни окупаційними військами РФ проти України.
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