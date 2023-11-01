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У Москві найбільше підтримують продовження війни проти України – опитування

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Москві найбільше підтримують продовження війни проти України – опитування

Москва / Фото: Associated Press

У Росії провели опитування громадян щодо війни проти України.

Мешканці Москви більше за інших росіян налаштовані на продовження війни окупаційними військами РФ проти України.

Про це свідчать результати опитувань "Левада-Центра" – російської недержавної дослідницької організації.   

Так, за продовження воєнних дій проти України проголосували 32% москвичів, виступили проти – 15%. 23% підтримали ідею мирних переговорів. 6% – не змогли визначитися з відповіддю. Ще 23% обрали відповідь – "напевне, продовжувати воєнні дії".

Результати опитування росіян щодо війни проти України / Інфографіка:
Результати опитування росіян щодо війни проти України / Інфографіка: "Левада-Центр"

Нагадаємо, опитування показало, скільки росіян виступають проти війни й готові підтримати Путіна у припиненні вогню.

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Дата публікації
Перегляди
4050
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