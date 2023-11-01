Нічна атака росіян: Ігнат розповів деталі обстрілу 

Атака окупаційної армії по Україні вночі проти 1 листопада була схожа на попередні. Втім, збільшилася кількість засобів ураження.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За словами Ігната, великий акцент був на Полтавську область. Сталися влучання у місті Кременчук.

"Виходили дрони групами, потім розділялись парами і фактично пролітали аж до західних регіонів. Знищено 18 дронів і одна ракета. Доволі непоганий результат. На жаль, є і влучання. Є певні ушкодження на Кременчуцькому нафтопереробному заводі", - розповів представник ПС.

До відбиття ворожої атаки були залучені тактична авіація, зенітні ракетні підрозділи і мобільні групи.

Юрій Ігнат наголосив, що росіянам бракує крилатих, балістичних ракет. Втім, окупанти шукають різні шляхи, щоб поповнити цей запас.

"Промисловість їхня працює. Тому готуємося реагувати", - наголосив Ігнат.

Нічна атака РФ

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Вночі проти 1 листопада в низці областей кілька разів оголошували повітряну тривогу. ПС інформували про загрозу атаки безпілотників. Зокрема, для Тернопільщини, Львівщини та Хмельниччини.

Окупанти атакували Україну ударними безпілотниками "Shahed" та керованою авіаційною ракетою Х-59. Сили ППО знищили 18 дронів та одну ракету.

Вночі на Хмельниччині двічі оголошували повітряну тривогу. В регіоні сталися вибухи. У небі над областю спрацювали сили ППО.

Також відомо, що росіяни вдарили дронами по Кременчуці Полтавської області. Сталося влучання по нафтопереробному заводу.

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