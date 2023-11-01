Ночная атака россиян: Игнат рассказал детали обстрела

Атака оккупационной армии по Украине ночью против 1 ноября походила на предыдущие. Впрочем, увеличилось количество средств поражения.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По словам Игната, большой упор был на Полтавскую область. Произошли попадания в городе Кременчуг.

"Выходили дроны группами, затем разделялись парами и фактически пролетали вплоть до западных регионов. Уничтожены 18 дронов и одна ракета. Достаточно неплохой результат. К сожалению, есть и попадание. Есть определенные повреждения на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе", — рассказал представитель ПС.

К отражению вражеской атаки были вовлечены тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные группы.

Юрий Игнат подчеркнул, что россиянам не хватает крылатых, баллистических ракет. Впрочем, оккупанты ищут разные пути, чтобы пополнить этот запас.

"Промышленность их работает. Поэтому готовимся реагировать", — подчеркнул Игнат.

Ночная атака РФ

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В ночь на 1 ноября в ряде областей несколько раз объявляли воздушную тревогу. ПС информировали об угрозе атаки беспилотников. В частности, для Тернопольщины, Львовщины и Хмельнитчины.

Оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками "Shahed" и управляемой авиационной ракетой Х-59. Силы ПВО уничтожили 18 дронов и одну ракету.

Ночью в Хмельнитчине дважды объявляли воздушную тревогу. В регионе произошли взрывы. В небе над областью сработали силы ПВО.

Также известно, что россияне ударили дронами по Кременчугу Полтавской области. Произошло попадание по нефтеперерабатывающему заводу.

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