Бои за Авдеевку стали самыми кровавыми с начала войны — NYT

Путин хочет захватить Авдеевку, потому что это станет для него "большой победой".

И Украина, и Россия платят "большую цену" за Авдеевку Донецкой области. Потери оккупантов больше, чем те, которые понесла российская армия в боях прошлого года и под Угледаром в марте 2023 года.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Потери России и Украины

Журналисты со ссылкой на украинских военных, российских "военкоров" и независимых военных аналитиков отмечают, что "украинская артиллерия уничтожала российские бронеколоны на подступах к городу, а вооруженные взрывчаткой беспилотники сбивали пехоту, которая выходила из техники и продвигалась пешком".

Почти через три недели битвы российская армия не смогла совершить скорый прорыв, которого хотела. По данным Института изучения войны, она потеряла сотни человек и более 100 единиц бронетехники и танков. Все же россиянам удалось продвинуться, но немного, однако за это они заплатили "высокую цену".

Авторы издания со ссылкой на военного утверждают, что Украина так несет большие потери. По словам неназванного солдата, только шесть защитников из его подразделения численностью более 50 остались не ранеными после первых дней боев.

Авдеевка после вражеских обстрелов / Фото: Associated Press

Авдеевка имеет стратегическую и политическую ценность для Путина

Информационное агентство считает, что у Авдика есть стратегическая военная ценность. Аналитики объясняют, что ее захват россиянами отвергнет украинскую армию от порога Донецка и откроет основные железнодорожные и автомобильные пути для российских сил в этом районе.

Также оккупация города имеет политическую ценность для России. Авторы издания пишут, что "охватить город после стольких лет сопротивления было бы большой победой для президента России Владимира Путина".

Как оккупанты наступали

Командир подразделения беспилотников бригады на позывной "Балу" рассказал, что украинские разведывательные группы заметили признаки наращивания россиян вокруг Авдеевки за несколько недель до первой атаки 10 октября. По его словам, численность составляла не менее трех бригад.

"Собиралась военная техника и бронетехника. Также было много гражданских автомобилей, которые выглядели так, будто командиры прибыли в этот район", — сказал он.

По словам украинских военных, россияне следовали предполагаемой схеме, начав бой с тяжелой артиллерией и авиабомбардировкой, а затем наступали колоннами бронетехники. По словам украинских защитников, оккупанты были хорошо подготовлены. Сначала они послали оборудование для разминирования, чтобы расчистить путь, а за ними следовали группы бронетехники, чтобы взорвать пехоту.

Первые дни штурма россиян позиций ВСУ

Как сообщили украинские военные, россиянам удалось прорваться к украинским позициям на северо-западе. Они начали подниматься по террикону, с которого открывается вид на коксохимический завод. В первый день бои были очень интенсивными.