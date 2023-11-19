У Росії заявили про нібито атаку БпЛА на Москву

Окупанти заявили, що безпілотник був збитий силами ППО.
У Росії заявили про нібито відбиття атаки українського безпілотника, який летів у напрямку Москви.
Про це повідомляє пресслужба мера російської столиці Сергія Собяніна.
Повідомляється, що російська ППО нібито збила безпілотник у Богородському міському окрузі Московської області.
"Руйнувань та постраждалих внаслідок падіння уламків попередньо немає. На місці працюють екстрені служби", - йдеться у повідомленні.
Також цю інформацію підтвердили у Міноборони країни-агресори.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що партизани "Атеш" розвідали новий ракетний завод у Москві.
Крім того, ми раніше інформували, що жителі Москви більше за інших росіян налаштовані на продовження війни окупаційними військами РФ проти України.
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