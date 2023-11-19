У Росії заявили про нібито атаку БпЛА на Москву

Окупанти заявили, що безпілотник був збитий силами ППО.

У Росії заявили про нібито відбиття атаки українського безпілотника, який летів у напрямку Москви.

Про це повідомляє пресслужба мера російської столиці Сергія Собяніна.

Повідомляється, що російська ППО нібито збила безпілотник у Богородському міському окрузі Московської області.

"Руйнувань та постраждалих внаслідок падіння уламків попередньо немає. На місці працюють екстрені служби", - йдеться у повідомленні.

Також цю інформацію підтвердили у Міноборони країни-агресори.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що партизани "Атеш" розвідали новий ракетний завод у Москві.

Крім того, ми раніше інформували, що жителі Москви більше за інших росіян налаштовані на продовження війни окупаційними військами РФ проти України.

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