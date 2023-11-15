Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відбір на Євро-2024: розклад і результати матчів 9-го туру

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
167
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Відбір на Євро-2024: розклад і результати матчів 9-го туру

Офіційний м'яч Євро-2024 / Фото: Associated Press

Збірна України пропускає передостанній тур, готуючись до вирішального поєдинку проти Італії.

16 – 18 листопада відбудуться матчі 9-го туру відбору на Євро-2024 з футболу.

Збірна України не бере участь у цьому турі, але уважно стежить за поєдинком у Римі, де конкурент "синьо-жовтих" у боротьбі за пряму путівку на континентальну першість збірна Італії 17 листопада прийме Північну Македонію.

Команда Сергія Реброва вже готується до матчу заключного 10-го туру групового етапу кваліфікації на ЧЄ  проти Італії, який відбудеться 20 листопада у німецькому Леверкузені. Перемога над італійцями виведе українців на Євро-2024. Нашу збірну влаштує навіть нічия, якщо "Скуадра Адзурра" не зможе обіграти македонців.

В іншому матчі 9-го туру групи С збірна Англії 17 листопада прийматиме Мальту. Для обох команд ця зустріч уже не матиме турнірного значення.

Наразі збірна України з 13 очками посідає другу позицію у групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла на Євро-2024. На третій позиції – Італія (10). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).

Таблиця групи С після восьми турів

Таблиця групи С після восьми турів / © flashscore.ua
Таблиця групи С після восьми турів / Фото: flashscore.ua

Нагадаємо, збірна Росії не бере участь у кваліфікації та пропустить наступний чемпіонат Європи. Національну команду держави-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабну війну проти України.

  • До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.
  • Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини як господарка турніру без відбору потрапила на континентальну першість.
КВАЛІФІКАЦІЯ ЄВРО-2024
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 / ТУР 8 / ТУР 9
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 16 листопада
19:00 Група A ГРУЗІЯ   ШОТЛАНДІЯ _:_
19:00 Група A КІПР   ІСПАНІЯ _:_
19:00 Група F ЕСТОНІЯ   АВСТРІЯ _:_
19:00 Група F АЗЕРБАЙДЖАН   ШВЕЦІЯ _:_
19:00 Група G БОЛГАРІЯ   УГОРЩИНА _:_
21:45 Група G ЧОРНОГОРІЯ   ЛИТВА _:_
21:45 Група J СЛОВАЧЧИНА   ІСЛАНДІЯ _:_
21:45 Група J ЛЮКСЕМБУРГ   БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА _:_
21:45 Група J ЛІХТЕНШТЕЙН   ПОРТУГАЛІЯ _:_
П'ятниця, 17 листопада
17:00 Група H КАЗАХСТАН   САН-МАРИНО _:_
19:00 Група E МОЛДОВА   АЛБАНІЯ _:_
19:00 Група H ФІНЛЯНДІЯ   ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ _:_
21:45 Група C ІТАЛІЯ   ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ _:_
21:45 Група C АНГЛІЯ   МАЛЬТА _:_
21:45 Група E ПОЛЬЩА   ЧЕХІЯ _:_
21:45 Група H ДАНІЯ   СЛОВЕНІЯ _:_
Субота, 18 листопада
16:00 Група D ВІРМЕНІЯ   УЕЛЬС _:_
19:00 Група D ЛАТВІЯ   ХОРВАТІЯ _:_
19:00 Група I БІЛОРУСЬ   АНДОРРА _:_
21:45 Група B ФРАНЦІЯ   ГІБРАЛТАР _:_
21:45 Група B НІДЕРЛАНДИ   ІРЛАНДІЯ _:_
21:45 Група I ШВЕЙЦАРІЯ   КОСОВО _:_
21:45 Група I ІЗРАЇЛЬ   РУМУНІЯ _:_

Читайте також:

Євро-2024: хто вже вийшов до фінального турніру

Збірна України у відборі на Євро-2024: що потрібно "синьо-жовтим" для виходу до фінального турніру

Букмекери оцінили шанси збірної України вийти на Євро-2024

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
167
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація