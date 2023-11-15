Відбір на Євро-2024: розклад і результати матчів 9-го туру

Збірна України пропускає передостанній тур, готуючись до вирішального поєдинку проти Італії.
16 – 18 листопада відбудуться матчі 9-го туру відбору на Євро-2024 з футболу.
Збірна України не бере участь у цьому турі, але уважно стежить за поєдинком у Римі, де конкурент "синьо-жовтих" у боротьбі за пряму путівку на континентальну першість збірна Італії 17 листопада прийме Північну Македонію.
Команда Сергія Реброва вже готується до матчу заключного 10-го туру групового етапу кваліфікації на ЧЄ проти Італії, який відбудеться 20 листопада у німецькому Леверкузені. Перемога над італійцями виведе українців на Євро-2024. Нашу збірну влаштує навіть нічия, якщо "Скуадра Адзурра" не зможе обіграти македонців.
В іншому матчі 9-го туру групи С збірна Англії 17 листопада прийматиме Мальту. Для обох команд ця зустріч уже не матиме турнірного значення.
Наразі збірна України з 13 очками посідає другу позицію у групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла на Євро-2024. На третій позиції – Італія (10). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).
Таблиця групи С після восьми турів
Нагадаємо, збірна Росії не бере участь у кваліфікації та пропустить наступний чемпіонат Європи. Національну команду держави-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабну війну проти України.
- До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.
- Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини як господарка турніру без відбору потрапила на континентальну першість.
|КВАЛІФІКАЦІЯ ЄВРО-2024
|ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 / ТУР 8 / ТУР 9
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 16 листопада
|19:00
|Група A
|ГРУЗІЯ
|ШОТЛАНДІЯ
|_:_
|19:00
|Група A
|КІПР
|ІСПАНІЯ
|_:_
|19:00
|Група F
|ЕСТОНІЯ
|АВСТРІЯ
|_:_
|19:00
|Група F
|АЗЕРБАЙДЖАН
|ШВЕЦІЯ
|_:_
|19:00
|Група G
|БОЛГАРІЯ
|УГОРЩИНА
|_:_
|21:45
|Група G
|ЧОРНОГОРІЯ
|ЛИТВА
|_:_
|21:45
|Група J
|СЛОВАЧЧИНА
|ІСЛАНДІЯ
|_:_
|21:45
|Група J
|ЛЮКСЕМБУРГ
|БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА
|_:_
|21:45
|Група J
|ЛІХТЕНШТЕЙН
|ПОРТУГАЛІЯ
|_:_
|П'ятниця, 17 листопада
|17:00
|Група H
|КАЗАХСТАН
|САН-МАРИНО
|_:_
|19:00
|Група E
|МОЛДОВА
|АЛБАНІЯ
|_:_
|19:00
|Група H
|ФІНЛЯНДІЯ
|ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ
|_:_
|21:45
|Група C
|ІТАЛІЯ
|ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
|_:_
|21:45
|Група C
|АНГЛІЯ
|МАЛЬТА
|_:_
|21:45
|Група E
|ПОЛЬЩА
|ЧЕХІЯ
|_:_
|21:45
|Група H
|ДАНІЯ
|СЛОВЕНІЯ
|_:_
|Субота, 18 листопада
|16:00
|Група D
|ВІРМЕНІЯ
|УЕЛЬС
|_:_
|19:00
|Група D
|ЛАТВІЯ
|ХОРВАТІЯ
|_:_
|19:00
|Група I
|БІЛОРУСЬ
|АНДОРРА
|_:_
|21:45
|Група B
|ФРАНЦІЯ
|ГІБРАЛТАР
|_:_
|21:45
|Група B
|НІДЕРЛАНДИ
|ІРЛАНДІЯ
|_:_
|21:45
|Група I
|ШВЕЙЦАРІЯ
|КОСОВО
|_:_
|21:45
|Група I
|ІЗРАЇЛЬ
|РУМУНІЯ
|_:_
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