Відбір на Євро-2024: розклад і результати матчів 9-го туру

16 – 18 листопада відбудуться матчі 9-го туру відбору на Євро-2024 з футболу.

Збірна України не бере участь у цьому турі, але уважно стежить за поєдинком у Римі, де конкурент "синьо-жовтих" у боротьбі за пряму путівку на континентальну першість збірна Італії 17 листопада прийме Північну Македонію.

Команда Сергія Реброва вже готується до матчу заключного 10-го туру групового етапу кваліфікації на ЧЄ проти Італії, який відбудеться 20 листопада у німецькому Леверкузені. Перемога над італійцями виведе українців на Євро-2024. Нашу збірну влаштує навіть нічия, якщо "Скуадра Адзурра" не зможе обіграти македонців.

В іншому матчі 9-го туру групи С збірна Англії 17 листопада прийматиме Мальту. Для обох команд ця зустріч уже не матиме турнірного значення.

Наразі збірна України з 13 очками посідає другу позицію у групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла на Євро-2024. На третій позиції – Італія (10). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).

Таблиця групи С після восьми турів

Таблиця групи С після восьми турів / Фото: flashscore.ua

Нагадаємо, збірна Росії не бере участь у кваліфікації та пропустить наступний чемпіонат Європи. Національну команду держави-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабну війну проти України.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини як господарка турніру без відбору потрапила на континентальну першість.

КВАЛІФІКАЦІЯ ЄВРО-2024 ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 / ТУР 8 / ТУР 9 ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Четвер, 16 листопада 19:00 Група A ГРУЗІЯ ШОТЛАНДІЯ _:_ 19:00 Група A КІПР ІСПАНІЯ _:_ 19:00 Група F ЕСТОНІЯ АВСТРІЯ _:_ 19:00 Група F АЗЕРБАЙДЖАН ШВЕЦІЯ _:_ 19:00 Група G БОЛГАРІЯ УГОРЩИНА _:_ 21:45 Група G ЧОРНОГОРІЯ ЛИТВА _:_ 21:45 Група J СЛОВАЧЧИНА ІСЛАНДІЯ _:_ 21:45 Група J ЛЮКСЕМБУРГ БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА _:_ 21:45 Група J ЛІХТЕНШТЕЙН ПОРТУГАЛІЯ _:_ П'ятниця, 17 листопада 17:00 Група H КАЗАХСТАН САН-МАРИНО _:_ 19:00 Група E МОЛДОВА АЛБАНІЯ _:_ 19:00 Група H ФІНЛЯНДІЯ ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ _:_ 21:45 Група C ІТАЛІЯ ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ _:_ 21:45 Група C АНГЛІЯ МАЛЬТА _:_ 21:45 Група E ПОЛЬЩА ЧЕХІЯ _:_ 21:45 Група H ДАНІЯ СЛОВЕНІЯ _:_ Субота, 18 листопада 16:00 Група D ВІРМЕНІЯ УЕЛЬС _:_ 19:00 Група D ЛАТВІЯ ХОРВАТІЯ _:_ 19:00 Група I БІЛОРУСЬ АНДОРРА _:_ 21:45 Група B ФРАНЦІЯ ГІБРАЛТАР _:_ 21:45 Група B НІДЕРЛАНДИ ІРЛАНДІЯ _:_ 21:45 Група I ШВЕЙЦАРІЯ КОСОВО _:_ 21:45 Група I ІЗРАЇЛЬ РУМУНІЯ _:_

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