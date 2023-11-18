Суд у Колорадо дозволив балотуватися Трампу на виборах, попри спричинені ним заворушення

Це рішення є третім у позовах проти Трампа, ініціатори яких посилаються на цю поправку.

Суддя у штаті Колорадо, США, визнала, що експрезидент Дональд Трамп спровокував заворушення 6 січня 2021 року. Попри це, йому дозволили балотуватися на президентських виборах 2024 року.

Про це пише агенство AP.

Зазначається, що ухвалене рішення спровоковане тим, що незрозуміло, чи поправка до Конституції США, забороняє заколотникам займати державні посади, поширюється на посаду президента, повідомляє агентство AP.

Це рішення є третім у позовах проти Трампа, ініціатори яких посилаються на цю поправку.

"Відповідно до 14-ї поправки, ратифікованої після Громадянської війни, посадовці США, які дали клятву дотримуватися Конституції, не можуть обіймати свої посади в майбутньому, якщо вони «брали участь у заколоті». Однак у Конституції не сказано, як забезпечити дотримання цієї заборони, і з 1919 року вона застосовувалася лише двічі, тому багато експертів вважають ці виклики малоймовірними", - мовиться в повідомленні.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп, який знову хоче повернутися до Білого дому, викликав негативну реакцію, порівнявши своїх політичних опонентів з "паразитами", яких потрібно знищити. Через таку заяву Трампа порівняли з диктаторами Гітлером і Муссоліні.

Експрезидент США Дональд Трамп стане найбільшою небезпекою для світу 2024 року в разі, якщо його знову оберуть президентом на виборах.

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