Это решение третье в исках против Трампа, инициаторы которых ссылаются на эту поправку.

Судья в штате Колорадо, США, признала, что экспрезидент Дональд Трамп спровоцировал беспорядки 6 января 2021 года. Тем не менее, ему разрешили баллотироваться на президентских выборах 2024 года.

Об этом пишет агентство AP.

Отмечается, что принятое решение спровоцировано тем, что непонятно, поправка ли в Конституцию США, запрещает мятежникам занимать государственные должности, распространяется на пост президента, сообщает агентство AP.

Это решение третье в исках против Трампа, инициаторы которых ссылаются на эту поправку.

"В соответствии с 14-й поправкой, ратифицированной после Гражданской войны, чиновники США, которые дали клятву соблюдать Конституцию, не могут занимать свои должности в будущем, если они «участвовали в мятеже». Однако в Конституции не сказано, как обеспечить соблюдение этого запрета, и с 1919 года она применялась всего дважды, поэтому многие эксперты считают эти вызовы маловероятными", — говорится в сообщении.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп, вновь желающий вернуться в Белый дом, вызвал негативную реакцию, сравнив своих политических оппонентов с "паразитами", которых нужно уничтожить. Из-за такого заявления Трампа сравнили с диктаторами Гитлером и Муссолини.

Экспрезидент США Дональд Трамп станет самой большой опасностью для мира в 2024 году в раз и, если его снова изберут президентом на выборах.

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